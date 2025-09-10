Should The US Stay In NATO?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Preview150669Should The US Stay In NATO?My question for President Trump at yesterday's White House briefingMichael ShellenbergerSep 10, 2025∙ Paid150669ShareThis post is for paid subscribersSubscribeAlready a paid subscriber? Sign inPublicSubscribeAuthorsMichael ShellenbergerRecent PostsThe Threat Of NGO CensorshipSep 9 • Michael ShellenbergerNo Evidence Climate Change Has Accelerated Sea Level Rise, Finds First Global Study Of Real World DataSep 2 • Michael ShellenbergerSecurity Agency Uses “Lord Of The Rings” Commentary To Block Mayoral Candidate In GermanyAug 29 • Michael ShellenbergerAdios, ApocalypseAug 21 • Michael ShellenbergerIt's Starting AgainAug 17 • Michael ShellenbergerIt Was Worse Than We ThoughtAug 15 • Michael Shellenberger“Totalitarian” Powers, Fear, And Psychopathy Behind CIA’s Secret Rule Over U.S.Aug 13 • Michael Shellenberger